NoGame Ltd tarafından geliştirilen ve mobil strateji oyunları arasında yer alan United Legends ücretsiz olarak oynanmaya başlandı.

United Legends dünyasına giriş yaparak ülkemizi korumaya çalışacağımız oyunda görsel efektler ve grafik açıları hiç olmadığı kadar başarılı bir şekilde karşımıza çıkacak. Farklı ülkelerden onlarca farklı efsanevi kahramanın yer aldığı oyunda düşmanlara karşı savaşacak ve onları etkisiz hale getirmeye çalışacağız.

Farklı kahramanlar arasından seçimler yaparak rakiplerimize karşı hamleler gerçekleştireceğimiz yapımda en iyi saldırı destelerini oluşturmaya çalışacağız. Farklı ödüllerin kilitlerini açarak onları kullanabilecek ve düşmanları daha hızlı bir süre zarfında etkisiz hale getirebileceğiz.

500 binden fazla oyuncu tarafından hem Android hem de iOS platformunda oynanan yapım tamamen ücretsizdir.