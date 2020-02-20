Unreal Match 3 oyunu Android işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir bulmaca oyunudur.

Standart bulmaca oyunlarından farklı olarak Unreal Match oyununda savaş konsepti bulunmakta. Küçük renkli kristallerle oynanan oyun onları patlattıça heyecanını artırıyor. Tüm zamanların en eğlenceli ve beceri isteyen oyun türü bulmacadır. Bulmaca oyunlarını zevkli yapan da bu küçük nesneleri birleştirerek oynadığımız basit oyunlardır.

Boş zamanlarınızı değerlendirmek ve sıkıldığınızda zaman geçirebilmeniz için tasarlanan bu oyun her ne kadar kolay gibi görünse de bölüm atladıkça zorlaşmaktadır. Oynadıkça ustalaşacağınız kristal patlatma oyununda bombalar size patlatma konusunda yardımcı olacaktır. Diğer oyunlardaki gibi kurallar yok. Tek yapmanız gereken 3 ve daha fazla aynı renk kristali bir araya getirmek. Bu sayede oyunun gidişatını değiştirebilir ve çok farklı seviyelerde oynama hakkına sahip olabilirsiniz. Bu eğlenceli oyuna siz de dahil olmak istiyorsanız oyunu hemen indirin ve oynamaya başlayın.

Oyunu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.