Kare bloklardan yararlanarak sonu olamayan rengarenk bir duvar inşa edebileceğiniz Up the Wall, oldukça geniş bir oyuncu kitlesine sahip olan ve mobil platformda masa oyunları arasında kendisine yer bulan eğlenceli bir oyundur.

Renkli grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile oyun severlere sıra dışı bir deneyim yaşatan bu oyunda yapmanız gereken tek şey, çeşitli karakterleri yöneterek zorlu parkurlarda yarışmaktır. Rengarenk kare ve dikdörtgen blokların yan yana gelmesiyle oluşan ve çeşitli engellerle donatılan sonsuz bir platformda olabildiğince hızlı hareket etmeli ve zamana karşı yarışarak parkuru başarıyla sonlandırmalısınız. Sürükleyici özelliği ve macera dolu bölümleri ile sıkılmadan oynayabileceğiniz benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda mavi, kırmızı, sarı, yeşil, turuncu ve daha onlarca canlı renge sahip bloklardan kurulu zorlu parkurlar yer almaktadır. Ayrıca parkurlarda yönetebileceğiniz ördek, kaplumbağa ve daha birçok sevimli karakter bulunmaktadır.

Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyun severlerle buluşan Up the Wall, ücretsiz oyunlar arasında yer alan kaliteli bir oyundur.