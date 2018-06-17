Kamyon sevdalıları bilirler, kamyon sürmek bir başkadır. Bazı insanlar araba sürmekten keyif alırken bazı insanlar da kamyon sürmekten keyif alırlar. Android platformundan ücretsiz olarak indirebileceğiniz USA Truck Racing Simulator oyunu size gerçekçi kamyon sürme hissini yaşatacak. Bu sayede kamyon sürmekten aldığınız keyfe gerçek hayattaymışsınız gibi devam edeceksiniz.

USA Truck Racing Simulator oyununda onlarca farklı kamyon modeli ve yarış bölümü bulunmakta. Oyunda öncelikle oynamak istediğiniz kamyonu seçiyorsunuz ve daha sonra da yarış yapmaya başlıyorsunuz. Yarış esnasında karşınıza birçok zorlu rakip çıkacak. Sizin tüm bu rakipleri geçerek birinci olmanız gerekiyor. Birinci olduğunuzda çeşitli ödüller kazanıyorsunuz ve bu ödüllerle de kamyonunuzu geliştirebilmeniz mümkün.

Renkli grafikleri ve gerçekçi ses efektleri sayesinde USA Truck Racing Simulator oyununu oynarken gerçekten de yarış anını yaşayacaksınız. Oyunda bulunan tüm özellikler kamyon severler için özenle tasarlanmış. Bu sayede kamyonlarınızı geliştirirken herhangi bir sorun veya eksiklik yaşamayacaksınız. Kamyonunuza oyunun ilerleyen bölümlerinde hızlandırıcı da takabiliyorsunuz. Bu sayede hiçbir rakip karşınızda duramıyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz güzel bir oyun olan USA Truck Racing Simulator'u hemen şimdi indirin ve yarış keyfine başlayın!