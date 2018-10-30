Üsküdar Üniversitesi uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdan üniversiteniz hakkında birçok detayı öğrenebilirsiniz.

Üsküdar Üniversitesi öğrencileri için hazırlanan Üsküdar Üniversitesi uygulaması, öğrencilerin ve aday öğrencilerin ihtiyaç duyabilecekleri tüm özellikleri bir arada sunuyor. Güncel haberler ve duyurulardan anında haberdar olabileceğiniz uygulamada, üniversitedeki akademik birimleri de inceleyebiliyorsunuz. Cihazlarınızın konum özelliğini etkinleştirerek yakınınızda bulunan yerleri görüntüleyebileceğiniz uygulamada, yerleşkeleri de inceleyebilirsiniz.

Öğrenci bilgi sistemine erişim imkanı sunan Üsküdar Üniversitesi uygulamasında haftalık ders programınızı görebileceğiniz gibi vize ve final notlarınızı da görüntüleyebilirsiniz. Bunun yanında transkriptinizi de görüntüleyebileceğiniz Üsküdar Üniversitesi uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri