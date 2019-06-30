Uyap Doküman Editör uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdan UDF dökümanlarını kolayca görüntüle yebilirsiniz.

Adalet Bakanlığı tarafından geliştirilen Uyap Doküman Editör uygulaması, UYAP sistemi üzerinden indirdiğiniz UDF uzantılı dokümanları görüntülemenize olanak tanıyor. Oldukça işlevsel ve basit bir kullanım arayüzü sunan uygulamada resim ve tablo içeren UDF dosyalarını rahatlıkla açabiliyorsunuz.

UDF dosyaları içerisinde arama yapabileceğiniz oldukça faydalı bir özelliği de sizlere sunan Uyap Doküman Editör uygulamasında, UDF dokümanlarının içeriğini PDF olarak kaydedebilmeniz de mümkün. Eğer siz de çeşitli işleriniz için bu tür dokümanları indiriyorsanız, Uyap Doküman Editör uygulamasını ücretsiz olarak yükleyerek UDF dokümanlarını yönetebilirsiniz.

Uygulama özellikleri