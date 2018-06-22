VectorMan Classic, SEGA’nın 90’lı yıllarda piyasaya sürdüğü aksiyon platform oyunu VectorMan’in yeni nesil mobil cihazlara uyarlanmış sürümü. Görseller, sesler, oynanış dinamiklerinin korunduğu göze çarpan detaylar arasında. Nostalji yaşatan oyunları seviyorsanız, tavsiye ederim. İndirmesi de oynaması da ücretsiz!

SEGA tarafından geliştirilen, klasikler arasına girmiş oyunlardan VectorMan, robotlar tarafından yönetilen cehennem gibi bir yerde geçiyor. 2049 senesindeyiz. İnsanlığı yeryüzünden silmeye çalışan kötü diktatör Warhead ile mücadele veriyoruz. Hayatta kalmayı başarabilen az sayıda insanı kurtarmakla görevlendiriliyoruz. 16 ölümcül seviye boyunca yerden ve havadan çok sayıda düşmanla karşılaşıyoruz. Güçlendiricilerimiz mevcut. Daha da güzeli; yeri geldiğinde bomba, yeri geldiğinde robot balık, yeri geldiğinde de matkap olarak karşımızdakilere ölüm makinesi olduğumuzu gösteriyoruz.