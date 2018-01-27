VideoMaster Tools aracını kullanarak Android cihazlarınızda MP4 video formatını MP3 formatına dönüştürebilirsiniz.

Mobil cihazların kullanımının artması, bilgisayarların kullanımını giderek azaltmaya başladı. Artık birçok kişi, bilgisayarda yapacağı işleri mobil cihazlarından yapabilecek hale geldi diyebiliriz. Bunlardan bir örnek de, v ideoları MP3’e dönüştürme işlemi olsa gerek. Normal şartlarda bir videoyu MP3 formatına dönüştürmek için online servisler ya da bir yazılımdan yardım alıyorduk. Şimdi ise bu işlemi mobilden gerçekleştirebilmek mümkün. VideoMaster Tools uygulaması, telefonunuzda bulunan MP4 formatındaki video dosyalarını saniyeler içerisinde MP3 formatına dönüştürebilme özelliği sunuyor.

Dönüştürmek istediğiniz video dosyasını seçtikten sonra dönüştürme işlemini anında başlatabileceğiniz uygulamada, dönüştürdüğünüz dosyaları Conversion List bölümünden görüntüleyebilirsiniz. Çeşitli klipleri müzik dosyalarına dönüştürerek kendi müzik arşivinizi oluşturabileceğiniz VideoMaster Tools uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.