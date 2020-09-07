VIP Guard, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir aksiyon oyunudur.

Güvenlik görevlisi olup önemli insanları korumaya çalıştığınız bir oyun olan VIP Guard oyununda eşsiz bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Zevkli deneyim sunan oyunda suikastlari önlemek için mücadele etmeniz gerekiyor. Bu tarz oyunları oynamayı sevenlerin büyük bir beğeniyle oynayabileceğini düşündüğüm VIP Guard oyununu mutlaka denemeniz gerek. Renkli görselleri ve bağımlılık yapıcı etkisiyle ön plana çıkan VIP Guard oyununu kaçırmayın derim.

VIP Guard oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.