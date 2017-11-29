Android işletim sistemli tablet ve akıllı telefonlarda oynanabilen Virtual Mom: Happy Family 3D mobil oyunu, günlük görevlerle bir annenin gün içinde neler yaptığını deneyimleyebileceğini sıra dışı bir simülasyon oyunudur.

Virtual Mom: Happy Family 3D mobil oyunu, daha önce piyasaya sürülen Virtual Dad oyununun benzer bir versiyonu olarak tasarlanmıştır. Oyunda bir annenin gün içinde neler yaptığını deneyerek göreceksiniz. Bu oyunla belki de annenize olan saygınız bir kat daha artabilir.

Gün içinde size verilen görevleri zamanında yapmanız gerekiyor. Ayrıca tüm günlük görevleri tamamlamadan diğer güne geçemeyeceksiniz. Yaratılan ev atmosferinin yanı sıra dışarı çıkıp da işleri yoluna koymanız gerekiyor. Oyun sizlere çoklu görevleri yerine getirme ve mikro yönetim deneyimi de yaşatıyor. Gün içinde çocuklarla ilgilenmeli, ev işlerini halletmeli ve market alışverişlerini yapmalısınız. Eğer geç kalırsanız aile hayatı da sekteye uğramış olur. Kaliteli 3 boyutlu grafikleri ve kolay kontrolleri ile Virtual Mom: Happy Family 3D mobil oyununu Google Play Store’dan ücretsiz indirebilir ve hemen oynamaya başlayabilirsiniz.