Mobil platformda simülasyon oyunları arasında yer alan Virtual Truck Manager ile gerçekçi bir tır oyunu oynamaya hazır olun!

Birbirinden farklı tır modellerinin yer aldığı yapımda rengarenk içerikler eşliğinde dünyanın dört bir yanına kargo taşıyacağız. Çok sayıda yük seçeneklerinin yer aldığı oyunda yüksek kâr elde etmeye çalışacak, farklı tır modelleri kullanacak, tırımızı geliştirmeye çalışacağız.

Oyun içerisinde yer alan yük seçeneklerinin detayları oyuncular ile paylaşılacak. Yani oyuncular hangi yükü ne kadar mesafeye ne kadar bir ücrete götürecek öğrenebilecekler. Hem erkek hem de dişi şoför modellerinin yer aldığı yapımda oyuncular diledikleri sürücü modelini seçebilecekler.

Tamamen ücretsiz olarak iki farklı mobil platformda oynanan yapım günden güne kitlesini artırmaya devam ediyor.