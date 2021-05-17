Visit İzmir, İzmir Büyükşehir Belediyesi yazılım şirketi İzmir Teknoloji tarafından tamamen yerli yazılımla geliştirilen şehir rehberi niteliğinde bir mobil turizm uygulaması.

İzmir’in 2 bin 300’den fazla tarihi ve turistik yerlerine dair bilgi, fotoğraf ve videolarına yer verilen uygulama, İzmir’in tarihi, kültürel, doğal zenginliklerini keşfetmek isteyenlere rehberlik ediyor. Türkiye’deki dijital turizm altyapısını tamamlayan ilk şehir olan İzmir’i gezmek isteyenlere Visit İzmir mobil turizm uygulaması tavsiyemizdir.

Visit İzmir Mobil Turizm Uygulaması İndir

Bergamalı sepet ustasından Çeşme’deki lüks otellere, İzmir’in 8 bin 500 yıl öncesine uzanan ilk yerleşim yeri Yeşilova Höyüğü’nden müze ve sanat galerilerine ve az bilinen doğa alanlarına, bu alanlardaki canlılara kadar tüm noktalara dair detaylı bilgilere Visit İzmir üzerinden erişilebiliyor. Gastronomi, tarih ve kültür, somut olmayan kültürel miras, doğa ve kırsal gibi 11 farklı kategoride İzmir’in turistik cazibelerine dair yazıllı ve görsel bilgilerin işlendiği uygulamanın içeriği konunun uzmanları ve Visitİzmir kullanıcıları tarafından düzenli olarak güncelleniyor.

Visit İzmir aynı zamanda bir sosyal medya platformu olarak tasarlandı. Kullanıcılar İzmir’in turistik değerlerine dair yorum yapabiliyor, fikirlerini diğer kullanıcılarla paylaşabiliyor, kendi turizm noktalarını beğenip favorilerine ekleyebiliyor ve önerilerde bulunabiliyor. Şehirdeki güncel etkinlikler ve yenilikleri ulaştıran Visitİzmir, tanıtım mecrası olarak da hizmet veriyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Vakfı Başkanı Tunç Soyer, Visitİzmir mobil turizm uygulamasına ilişkin “Başka bir turizm mümkün anlayışımızın bir örneği olan bu yenilikçi çalışma, şehirdeki tüm kurumların vizyon ortaklığının bir sonucu. Turizmin dünya genelinde dijitalleştiği ve küçük ölçekli turizmin yaygınlaştığı pandemi sürecinde önemli bir adım attık. İzmir dijital turizm altyapısını tamamlayan ilk şehir oldu. Visitİzmir sayesinde turistler İzmir’in 30 ilçesinde, 12 ay boyunca farklı noktaları ziyaret edebilecek. Şehrin az bilinen yüzlerce cazibe noktasına kolayca erişerek turizm sektörünün ve esnafımızın ekonomisini büyütecek” diyor.