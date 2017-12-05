WalletPasses uygulaması Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir dijital cüzdan özelliğini sizlere sunuyor.

Dijital cüzdan uygulamalarının kullanımı giderek artıyor. Kartlarınız, indirim kuponlarınız, biletleriniz ve daha fazlasını dijital cüzdan uygulamasına kaydederek bunların kullanımını daha kolay hale getirebiliyorsunuz. Yanınızda bilet veya kart taşıma zorunluluğunu ortadan kaldıran WalletPasses, sizi büyük bir yükten de kurtarıyor diyebilirim.

Sadece kullanıldığı zaman pil harcayan ve hiçbir şekilde arka planda çalışmayan WalletPasses uygulaması, yerleşik bir barkod ve QR kod tarayıcısına da sahip. Böylece biletlerinizi ve kartlarınızı kolayca tarayarak cüzdanınıza kaydedebiliyorsunuz. Bakiyeleriniz, son kullanma tarihleri ve diğer detaylı bilgileri modern bir arayüzle sizlere sunan WalletPasses uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri