Kalabalık düşman birliklerine karşı nefes kesen bir mücadelenin içerisine girerek aksiyon dolu savaşlara katılacağınız ve rakiplerinizi yenerek ganimet kazanacağınız WAR! Showdown Full Free, mobil platformda strateji oyunları arasında yer alan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesine sahip olan kaliteli bir yapımdır.

HD grafikleri ve etkileyici savaş senaryosu ile oyun severlere sıra dışı bir deneyim yaşatan bu oyunda yapmanız gereken, farklı özelliklere ve savaş ekipmanlarına sahip onlarca karakterden yaralanarak kendi ordunuzu kurmak ve savaş haritasında ilerleyerek görev bölgelerindeki tehlikeyi savuşturmaktır.

Sürükleyici özelliği ve aksiyon dolu savaş sahneleri ile sıkılmadan oynayacağınız benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda çeşitli bölgelere düzenleyeceğiniz yüzlerce farklı operasyon ve harekat yer almaktadır.

Ayrıca bu görevlerde yararlanacağınız sayısız asker ve savaş aleti bulunmaktadır.

Dilediğiniz birlikleri kullanarak savaşa başlayabilir ve düşman askerlerini etkisiz hale getirerek ganimet kazanabilirsiniz.

Android işletim sistemine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz WAR! Showdown Full Free ile sizde aksiyona doyabilir ve yeni deneyimler edinebilirsiniz.