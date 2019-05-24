Farklı şekle sahip onlarca su borusundan yararlanarak suyun akışını sağlayan bir su hattı yapmak için mücadele edeceğiniz Water Pipes, mobil platformda bulmaca oyunları arasında yer alan kaliteli bir oyundur.

Oyunda birbirinden zor yüzlerce seviye yer almaktadır. Her seviyede farklı uzunluğa ve şekle sahip onlarca su borusu bulunmaktadır. Su borularının yerlerini değiştirerek suyun sorunsuz bir şekilde akabileceğiniz bir su hattı yapmalısınız. Boruları bağlantı noktalarından birbirlerine birleştirerek doğru hattı oluşturmalı ve suyun boruların içinden akıp musluğa ulaşmasını sağlamalısınız.

Sürükleyici bölümleri ve zihin geliştirici özelliği ile sıkılmadan oynayacağınız bu oyunda yapmanız gereken tek şey, farklı şekillerdeki su borularını birbirine bağlayarak su deposundan akan suyun musluğa ulaşmasını sağlamak ve bulmacayı tamamlayarak puan kazanmaktır. Bulmacaları başarıyla çözerek seviye atlayabilir ve yeni bölümlerin kilidini açabilirsiniz.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişebileceğiniz Water Pipes, 500 binden fazla oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan ve gün geçtikçe daha fazla oyuncunun ilgisini çeken ücretsiz bir oyundur.