Carling Dev tarafından geliştirilen ve mobil platform oyuncularına sunulan Waterpark Car Racing ücretsiz bir yarış oyunudur.

Birbirinden farklı yarış araçları kullanacağımız oyunda alışılmışın dışında pistler ile karşılaşacağız. Oyun içerisindeki pistler sularla dolu olacak ve oyunculara farklı bir deneyim yaşatacak. Üç sürücüye karşı yarışacağımız oyunda renkli içerikler bizleri bekliyor olacak. Orta derecenin aldındaki grafik açıları ile belirli bir kitleye hitap edecek olan oyun 10 farklı zorlu seviyeye sahip. Oyuncular bu seviyeleri kolaydan zora doğru ilerleyecek ve 3 farklı spor otomobilinden birini seçebilecekler.

100 binden fazla oyuncu tarafından oynanan başarılı yapım 4.3 gibi bir de inceleme skor puanına sahip. Akıllı telefonumuzun ekranında yer alan gaz ve fren pedalı yardımı ile oynayacağımız oyunda kapalı ve suyla dolu pistlerde yarışların tadını çıkaracağız. Oyuncular eğlenceli ve rekabet dolu anlar yaşayacaklar.

İyi oyunlar dileriz.