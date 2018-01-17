WD TV Remote uygulaması Android işletim sistemli cihazlarınızı medya oynatıcılar için uzaktan kumandaya dönüştürüyor.

Western Digital markasının medya oynatıcı ürünlerine yönelik geliştirilen WD TV Remote uygulaması, akıllı telefonlarınızı uzaktan kumandaya dönüştürüyor. Birden fazla akıllı telefonu cihazlarınıza bağlayarak çok oyunculu oyunları da oynamanıza izin veren uygulamada, kablosuz ağ üzerinden WD TV’lerinizi kontrol edebilmek mümkün hale geliyor.

Oynatma, durdurma, duraklatma, ses kontrolü, uygulamaları başlatma gibi birçok fonksiyonu medya oynatıcılarınızın kumandası olmadan da kullanabileceğiniz WD TV Remote uygulamasında daha pratik bir kullanım için parmak hareketlerini de ayarlayabiliyorsunuz.