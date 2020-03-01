Website SEO Analyzer uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdan web sitenizin SEO uyumluluğunu analiz edebilirsiniz.

Web sitenizin arama motoru optimizasyonu yani SEO elemanlarını gözden geçirmeniz için tasarlanan Website SEO Analyzer uygulamasında, web sitenizin adresini girdikten sonra analiz işlemine başlayabiliyorsunuz. Web sitenizi inceleyen ve ayrıntılı raporu sizlere sunan Website SEO Analyzer uygulamasında, arama sonuçları sıralamanızı etkileyecek ögeleri gözden geçirebilirsiniz.

Başlık etiketleri, meta açıklamaları, resimler, anahtar kelimeler, site haritası, iç ve dış bağlantılar, gzip sıkıştırması, CSS dosyaları ve mobil uyumluluk gibi kriterlere göre sitenizi inceleyen uygulamada verilen rapor sayesinde arama sonuçlarındaki sıralamanızı yükseltmek için gerekli aksiyonları alabilirsiniz. Tüm raporları PDF olarak indirebileceğiniz Website SEO Analyzer uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri