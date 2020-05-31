Klasik bir çiftçilik oyunu olarak hem Android platformunda hem de iOS platformunda oyuncuların beğenisine sunulan WeFarm: More than Farming yeni oyunculara ulaşmaya devam ediyor.

Oyunculara rengarenk bir atmosfer de enfes bir çiftçilik deneyimi sunacak olan mobil yapım da birbirinden farklı görevler ve maceralar yer alıyor. Evcil hayvanlarla dolu bir çitlikte gündelik işleri yapacağımız oyunda keyifli zaman geçirme fırsatı oyunculara sunulacak.

Kendi çiftliğimizi yöneteceğimiz oyunda yeni arkadaşlar edinebilecek, hayvanlar besleyebilecek, tarla ekip biçebilecek ve tuhaf bir dünyayı keşfedebileceğiz.

Dilediğimiz gibi süsleyebileceğimiz çiftliğimizde amacımız sebze meyve yetiştirirken diğer bir yandan da hayvanlardan faydalanabilmek olacak.

İlginç komşularında yer alacağı yapımda çiftliğimizi geliştirerek daha geniş bir alana ulaşma fırsatı da bizleri bekliyor olacak.