Oyuncuları vahşi batının derinliklerine götürecek olan West Game ile aksiyon dolu anlar yaşamaya hazır olun!

Lexiang Co tarafından geliştirilen ve oynaması ücretsiz olarak hem Android hem de İOS platformunda yayınlanan West Game bizlere heyecan dolu dakikalar sunmaya hazırlanıyor. Oldukça çarpıcı grafik açılarına ve kaliteli görsellere sahip olan yapımda oyuncular vahşi batının derinliklerinde kendi şehirlerini kuracak, kendi çetelerini toplayacak ve dünyanın dört bir yanındaki oyuncular ile savaşacaklar.

Gerçek zamanlı olarak oynanabilecek olan yapımda dünyanın farklı noktalarından kovboylar ile karşı karşıya geleceğimiz oyunda 1865’li yılların Amerika’sına gidecek ve iç savaşın sona erdiği bir toplumda vahşi batıya ineceğiz.

Oyuncular kendi şehirlerini kurabilecekleri yapımda kurdukları bu şehri özelleştiredebilecekler. Büyük bir çete kurarak düşmanlarla mücadele edeceğimiz yapımda 1 milyondan fazla oyuncu yer alıyor. Dileyen oyuncular hemen West Game’i indirebilir ve mücadeleye katılabilirler.