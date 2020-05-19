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Wheel Smash 1.9 (Android)
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  4. Wheel Smash - Android için Simülasyon Oyunu

Wheel Smash

1.9
Android
Wheel Smash
ÜCRETSİZ
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Eğlenceli bir simülasyon oyunu

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Murat İşçi
Murat İşçi -

Whell Smash, Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir oyun olarak karşınıza çıkıyor. 

Son derece eğlenerek oynayabileceğiniz bu oyunda  çeşitli mücadeleler vererek görevleri tamamlamanız gerekiyor. Boş zamanlarınızı eğlenerek geçireceğiniz bu oyunda yeteneklerinizi zorlamalı ve dikkatli olmalısınız. Oyunda size eşlik eden tekerlekle zorlu yollardan geçip, görevleri tamamlamanız ve çeşitli hediyeleri toplamanız gerekmektedir.

Whell Smash, oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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