Wheel Smash

Whell Smash, Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir oyun olarak karşınıza çıkıyor.

Son derece eğlenerek oynayabileceğiniz bu oyunda çeşitli mücadeleler vererek görevleri tamamlamanız gerekiyor. Boş zamanlarınızı eğlenerek geçireceğiniz bu oyunda yeteneklerinizi zorlamalı ve dikkatli olmalısınız. Oyunda size eşlik eden tekerlekle zorlu yollardan geçip, görevleri tamamlamanız ve çeşitli hediyeleri toplamanız gerekmektedir.

Whell Smash, oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.