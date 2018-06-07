Mobil cihazınızda bisiklet sürmek ister misiniz?

River Games Oy tarafından geliştirilen ve hem Android hem de İOS platformu oyuncularına tamamen ücretsiz olarak sunulan Wheelie Bike ile eğlenceli anlar bizleri bekliyor.

Basit arayüzleri ve kolay kontrolleri ile oyunculara keyifli vakit geçirten Wheelie Bike, sadece Android platformunda 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaktadır. İOS platformunda da deli gibi oynanan mobil yarış oyunu oldukça hareketli bir yapı içerisindedir. Oyunculara eğlenceli ve bir o kadar da sürükleyici bir yapı sunan Wheelie Bike, şu sıralar keyifle oynanmaya devam ediyor.

Oyun içerisinde birbirinden farklı bisiklet modelleri yer alıyor. Oyuncular bu bisikletlerden dilediği seçebilir ve kullanabilirler. Oyun içerisinde birbirinden farklı temalar da bulunmaktadır. Yaz ve kış temaları ile oyuncular sürükleyici bir yapı ile karşı karşıya kalıyor ve adeta bağımlılık gibi oynamaya devam ediyorlar. Ayrıca oyun içerisinde bisikletlerin dışında da araçlar mevcuttur. Oyuncular bu araçları da kullanabilir ve engebeli arazilerde oyunun tadını çıkarabilirler.

