Wiko Launcher uygulamasını kullanarak Android cihazlarınıza yeni bir görünüm kazandırabilirsiniz.

Akıllı telefonlarınızda kullanabileceğiniz bir launcher uygulaması olarak öne çıkan Wiko Launcher, telefonunuzun klasik arayüzünden sıkıldıysanız size farklılık katacaktır diye düşünüyorum. Hızlı ve pratik bir kullanım deneyimi sunan uygulamada, launcher ayarlarını kullanarak birçok kişiselleştirme seçeneğini değiştirebiliyorsunuz.

Uygulamalardan gelen bildirimleri bildirim rozetleri ile sizlere gösteren Wiko Launcher uygulamasında, ana ekrandan web araması da gerçekleştirebiliyorsunuz. Tüm uygulamaları tek bir ekranda sizlere sunan ve kullanmak istediğiniz uygulamayı arama yaparak bulabileceğiniz Wiko Launcher, uygulamaların çeşitli özelliklerini üzerine basılı tutarak da kullanabiliyorsunuz.

Uygulama özellikleri