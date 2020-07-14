Vahşi Batı temalı hikayeler ortaya çıkıyor. Batıyı fethetme hayalini gerçekleştir. Sana eşlik edecek ve destek verecek Vahşi Batı güzellikleriyle tanış. Akıllıca kararlar gerektiren gerçek zamanlı strateji oyununda müttefikler edinmek mi yoksa savaş ilan etmek mi?

Wild Frontier ABD'de 19. yüzyılın sonlarında, mermilerin ve bıçakların konuştuğu vahşi ve özgür bir çağda geçiyor. Kanunsuzların, avukatların, silahşörlerin, kovboyların ve yerli Amerikalıların dolaştığı yabani topraklarda, yeni kurulan bir kasabanın başkanı olarak Batı'da hayatta kalmak ve gelişmek için bir grup yerleşimciye liderlik et.

Bir ittifak kur ve daha fazla bölge fethet; kaynakları ele geçir ve kanunsuzları alt et. Batı dünyasına hakim olmak için birlikte çalış. (İttifak sohbeti, grup sohbeti ve sesli sohbet) Taktikleri arkadaşlarınla tartışmak ve iletişim kurmak için birçok seçenek var: Küçük bir kasabadan başla ve onu bir imparatorluğa dönüştür.