Mobil simülasyon oyunlarından birisi olan Wild Hunt ile bizleri aksiyon ve gerilim dolu bir avcılık dünyası sunuyor.

Ten Square Games imzası ile geliştirilen ve mobil oyun severlere tamamen ücretsiz olarak sunulan Wild Hunt ile birbirinden farklı çok sayıda yırtıcı hayvan ile mücadele edecek ve onları avlamaya çalışacağız.

5 milyondan fazla oyuncu tarafından deli gibi oynanan başarılı mobil simülasyon oyununda benzersiz silah modellerini kullanmayı öğrenecek, yeni yerler keşfedecek ve gerçek hayattaki gibi bir avlanma deneyimi yaşayacağız. En iyi avcılık oyunları arasında yer alan ve oldukça geniş bir kitleye hitap eden yapım da Afrika, Avrupa, Avustralya, Amerika ve daha fazla ülkeyi görme fırsatı elde edeceğiz. Gerçekçi av yerlerine gideceğimiz oyunda egzotik yerler ile karşılaşacak ve hayatta kalabilmek için yırtıcı hayvanları avlamaya çalışacağız.

3D grafikler eşliğinde oynayacağımız mobil oyunda kaliteli ses efektleri ile hayvanları duyabilecek ve ortalığı cehenneme çevirecek olan silahlarımızı ateşleyebileceğiz. Tamamen ücretsiz olarak oynanabilen Wild Hunt iki farklı mobil platformda da ücretsizdir.

İyi oyunlar dileriz.