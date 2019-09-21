Mobil platformda çiftlik oyunlarına olan ilgi her geçen gün artmaya devam ederken piyasaya yeni çıkan oyunlarda mercek altına alınıyor.

Mobil simülasyon oyunları arasında yer alan ve oyunculara eğlenceli anlar yaşatmaya devam eden Wild West: New Frontier tamamen ücretsiz olarak indirilip oynanabiliyor. Android, iOS ve Winphone üzerinde oynanabilen yapımda oyuncular renkli içerikler eşliğinde kendilerine ait bir çiftlik kurmaya çalışacaklar.

Tarlalar ekip biçebileceğimiz oyunda sevimli evcil hayvanlar yetiştirebileceğiz. Başarılı bir çiftlik geliştireceğimiz oyun içerisinde yemyeşil alanlar meydana getirecek, meyve ağaçları dikerek meyve üretecek, 3D grafikler eşliğinde gerçekçi bir çiftçilik deneyimi yaşayacağız.

Social Quantum Ltd tarafından geliştirilen ve yayınlanan Wild West: New Frontier üç farklı mobil platformda 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediyor.