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Wild West: New Frontier 31.3 (Android)
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  5. Wild West: New Frontier - Android İçin Simülasyon Oyunudur

Wild West: New Frontier

31.3
Android
Wild West: New Frontier
ÜCRETSİZ
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Wild West: New Frontier Ekran Görüntüleri - 1
Wild West: New Frontier Ekran Görüntüleri - 2
Wild West: New Frontier Ekran Görüntüleri - 3
Doğukan ÇAĞLAKPINAR
Doğukan ÇAĞLAKPINAR -

Gerçekçi bir çiftçilik oyunu oynayacağız.

Mobil platformda çiftlik oyunlarına olan ilgi her geçen gün artmaya devam ederken piyasaya yeni çıkan oyunlarda mercek altına alınıyor.

Mobil simülasyon oyunları arasında yer alan ve oyunculara eğlenceli anlar yaşatmaya devam eden Wild West: New Frontier tamamen ücretsiz olarak indirilip oynanabiliyor. Android, iOS ve Winphone üzerinde oynanabilen yapımda oyuncular renkli içerikler eşliğinde kendilerine ait bir çiftlik kurmaya çalışacaklar.

Tarlalar ekip biçebileceğimiz oyunda sevimli evcil hayvanlar yetiştirebileceğiz. Başarılı bir çiftlik geliştireceğimiz oyun içerisinde yemyeşil alanlar meydana getirecek, meyve ağaçları dikerek meyve üretecek, 3D grafikler eşliğinde gerçekçi bir çiftçilik deneyimi yaşayacağız.

Social Quantum Ltd tarafından geliştirilen ve yayınlanan Wild West: New Frontier üç farklı mobil platformda 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediyor.

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