Williams Pinball, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil simülasyon oyunu olarak ön plana çıkıyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir oyun olan Williams Pinball, topu aşağı düşürmeden puanlar kazanabileceğiniz bir oyundur. Pinball oyununu daha güzel ve eğlenceli bir şekilde mobil cihazlara getiren oyunda dikkatli olmalısınız. Reflekslerinizi de iyi kullanmanız gereken oyunda arkadaşlarınıza da meydan okuyabiliyorsunuz. Gerçekçi fizikleri ve farklı masalarıyla da eşsiz bir deneyim sunan oyunda işinizi bir hayli zor. Dünyanın dört bir yanındaki oyunculara meydan okuyabileceğiniz Williams Pinball oyununu mutlaka denemelisiniz. Bu tarz oyunları seviyorsanız Williams Pinball sizleri bekliyor.

Williams Pinball oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Oyun hakkında daha fazla bilgi almak için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.