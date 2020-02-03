Farklı hikayelere sahip onlarca karakteri yöneterek zorlu bulmacalar çözebileceğiniz ve birbirinden eğlenceli yapbozlar yapabileceğiniz Wish Stone – Nonogram, 100 binden fazla oyun sever tarafından tercih edilen ücretsiz bir oyundur.

Etkileyici hikayeleri ve zorlu bulmacaları ile oyunculara sıra dışı bir deneyim sunan bu oyunda amaç, farklı zorluk derecelerinde yarışarak çeşitli bulmacalar ve yapbozlar yapmaktır. Bu sayede hikayeyi ilerletebilir ve mutlu sona ulaşarak seviye atlayabilirsiniz.

Normal bulmacalar ve hikaye içeren bulmacalardan dilediğinizi seçebilir ve mantıksal düşünme yeteneğinizi ilerletebilirsiniz. Zeka geliştirici bulmacaları ve sürükleyici özelliği ile sıkılmadan oynayacağınız eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda farklı genişliklere sahip 4 farklı bulmaca tahtası yer almaktadır. Ayrıca çeşitli yakınlaştırma seçenekleri ve otomatik kaydetme özelliği bulunmaktadır.

Farklı rakamlardan oluşan kutucuklardan uygun olanları boyayarak resmi açığa çıkartmalı ve hikayenin sonuna ulaşarak bölümü tamamlamalısınız.

Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyuncularla buluşan Wish Stone – Nonogram, mobil platformda bulmaca kategorisinde arasında yer alan eğlenceli bir oyun olarak öne çıkıyor.