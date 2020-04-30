Wizz Air uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdan yurt dışı uçak bileti satın alabilirsiniz.

Macaristan merkezi havayolu şirketi olan Wizz Air, ülkenin en geniş filosuna sahip şirket olma özelliği taşıyor. Avrupa, Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail’de 300 farklı noktaya ve 35 farklı ülkeye uçuş düzenleyen şirket, ucuz uçak bileti almak isteyenlerin sıklıkla tercihi oluyor.

Barselona, Budapeşte, Milan, Bükreş, Stockholm, Kiev, Paris, Frankfurt, Prag, Riga, Vilnus ve Varşova gibi noktalara sıklıkla uçuş düzenleyen Wizz Air’in resmi mobil uygulaması ile siz de seyahatleriniz için uçak bileti satın alabilirsiniz. Bilet alma ve rezervasyon işlemlerinizi kolayca gerçekleştirebileceğiniz Wizz Air uygulamasında, uçak biletinizi yazdırmanıza gerek kalmadan dijital biniş kartınızı kullanabilirsiniz. Ekstra bagaj ve hizmetleri de satın alabileceğiniz uygulamada, seyahatlerinizde kullanabileceğiniz indirim ve kampanyalardan da faydalanabiliyorsunuz.

Uygulama özellikleri