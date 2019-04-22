Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformda ücretsiz olarak oyun severlere sunulan Wood Battle, boş karelerden oluşan bir çerçeveye farklı şekillerden oluşan blokları yerleştirerek zorlu bulmacalar çözebileceğiniz eşsiz bir oyundur.

Oyunu online modda oynayarak, dünyanın dört bir yanından farklı oyuncularla karşı karşıya gelebilir ve zamana karşı yarışarak zorlu mücadeleler verebilirsiniz. Oyunda amaç, belirli sayıda boş kareden oluşan bir zemin üzerine farklı şekillere sahip blokları dizerek tüm zemini doldurmaktır. Blokları birbirine geçecek şekilde aralıksız yerleştirmeli ve tüm kareleri doldurarak bulmacayı bitirmelisiniz. Dünya çapında oynayabileceğiniz sıra dışı bir oyun sizleri bekliyor.

Online mücadelelerde rakiplerinizin hamlelerini canlı olarak görebilir ve sizden ne kadar geride ya da önde olduğunu takip edebilirsiniz. Tekrar izle seçeneği ile önceki müsabakalarınızı izleyebilir ve hatalarınızı görebilirsiniz. Doğru hamleler ile bulmacayı rakiplerinizden önce bitirebilir ve zirveye adınızı yazdırabilirsiniz.

Mobil platformda bulmaca oyunları arasında yer alan ve binlerce oyuncu tarafından keyifle oynanan Wood Battle, zihin geliştirici özelliğe sahip kaliteli bir oyundur.