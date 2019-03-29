Woody Battle, online multiplayer blok bulmaca oyunu olarak Android platformunda yerini alıyor. Google Cloud Platform destekli Woody Puzzle oyununun yapımcıları tarafından hazırlanan bulmaca oyununda kazanmak için hızlı düşünüp hareket etmelisiniz.

Dünyanın dört bir yanından gerçek zamanlı birebir mücadelelere girdiğiniz hızlı tempolu oynanış sunan bir bulmaca oyunu Woody Battle. Oyunda verilen blokları sürükleyip boş alana bırakarak dikey ya da yatay çizgi oluşturmaya çalışıyor, hamle alanı kalmayana dek devam ediyorsunuz. Üç dakika süre sonunda en fazla puanı yapan oyuncu kazanıyor. Bu süre içerisinde her iki oyuncunun da hareket hamlesi kalmadığında yüksek puanı sahip oyuncu maçın kazananı oluyor. Maç bittiğinde oyunun tekrarını izleyerek hata yaptığınız noktaları görebiliyorsunuz. Bu şekilde kendinizi geliştirebildiğiniz tek oyunculu modda pratik yaparak da deneyim kazanabilirsiniz.

Woody Battle Özellikleri