Kendi imparatorluğunuzu kurarak medeniyetinizi geliştirmek ve çağ atlamak için mücadele edeceğiniz World of Empires, mobil platformda strateji oyunları arasında kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak hizmet veren kaliteli bir oyundur.

Sürükleyici senaryosu ve kaliteli grafikleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, medeniyetler kurarak gelişmek için çeşitli faaliyetlerde bulunmak ve güçlü bir ordu oluşturarak düşmanlarınıza diz çöktürmektir.

Kendi ülkenizi inşa ederek tarım, hayvancılık, maden üretimi ve daha onlarca alanda ticarete atılarak ülkenin ekonomik dengesini sağlamalı ve ordunuzu güçlendirerek topraklarınızı genişletmek için aksiyon dolu savaşlara katılmalısınız.

Harita yardımı ile etraftaki tehditleri sezerek ülkenizi savunabilir ve yeni yerler fethedebilirsiniz. Yeni teknolojiler geliştirerek medeniyetinizi ileri götürebilir ve ordunuzu daha güçlü savaş ekipmanlarıyla donatabilirsiniz.

Oyunu Türkçe dile seçeneği ile kolaylıkla oynayabilir ve bağımlısı olabilirsiniz.

Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformdan oyun severlere sunulan ve ücretsiz olarak hizmet veren World of Empires, yarım milyonu aşkın oyuncunu beğenisini kazanan kaliteli bir oyun olarak öne çıkmaktadır.