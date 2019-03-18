WPS PDF uygulaması, Android cihazlarınızda yer alan PDF dosyaları üzerinde birçok işlemi gerçekleştirebilmenizi sağlıyor.

PDF okuma, not alma, belirli bölümleri vurgulama, arama ve düzenleme gibi ihtiyaç duyabileceğiniz tüm özellikleri bir arada sunan WPS PDF uygulamasında, PDF dosyalarınız üzerinde tam anlamıyla hakimiyet kurabilirsiniz. Mobil cihazlarınızda bir şeyler okumayı seviyorsanız veya işiniz ile ilgili dosyaları inceliyorsanız, WPS PDF uygulamasındaki özellikleri kullanarak ek bir uygulama kullanma ihtiyacını ortadan kaldırabilirsiniz.

PDF dosyalarında arama yapabilme, not alma, altını çizme, metin vurgulama gibi araçlar bulunan WPS PDF uygulamasında, uzun sayfaları okurken kullanabileceğiniz göz koruma modu nu da kullanabilirsiniz. PDF dosyalarını optimize ederek boyutunu küçültebileceğiniz WPS PDF uygulamasını tamamen ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri