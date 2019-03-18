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WPS PDF (Android)
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  4. WPS PDF - Android için PDF Görüntüleme ve Düzenleme Uygulaması

WPS PDF

Android
WPS PDF
ÜCRETSİZ
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Volkan Yılmaz
Volkan Yılmaz -

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WPS PDF uygulaması, Android cihazlarınızda yer alan PDF dosyaları üzerinde birçok işlemi gerçekleştirebilmenizi sağlıyor.

PDF okuma, not alma, belirli bölümleri vurgulama, arama ve düzenleme gibi ihtiyaç duyabileceğiniz tüm özellikleri bir arada sunan WPS PDF uygulamasında, PDF dosyalarınız üzerinde tam anlamıyla hakimiyet kurabilirsiniz. Mobil cihazlarınızda bir şeyler okumayı seviyorsanız veya işiniz ile ilgili dosyaları inceliyorsanız, WPS PDF uygulamasındaki özellikleri kullanarak ek bir uygulama kullanma  ihtiyacını ortadan kaldırabilirsiniz.

PDF dosyalarında arama yapabilme, not alma, altını çizme, metin vurgulama gibi araçlar bulunan WPS PDF uygulamasında, uzun sayfaları okurken kullanabileceğiniz göz koruma modunu da kullanabilirsiniz. PDF dosyalarını optimize ederek boyutunu küçültebileceğiniz WPS PDF uygulamasını tamamen ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri

  • Metin vurgulama ve işaretleme araçları
  • PDF’te arama yapma
  • PDF dosyalarını optimize etme
  • Göz koruma modu
  • PDF paylaşımı
  • Bulut servisleriyle senkronize etme
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