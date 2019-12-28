Yazarlık üzerine sıfırdan bir kariyer planlaması yaparak ünlü bir yazar olmak için mücadele edeceğiniz ve sayısız kitap yazarak binlerce insanın ufkunu açabileceğiniz Writer Simulator 2, mobil platformda Android işletim sistemine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz benzersiz bir yapımdır.

Metin ve görsellerden oluşan basit grafikleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken tek şey, hayalinizdeki yazarlık mesleğini icra ederek yeni kitaplar yazmak ve sıfırdan bir kariyer oluşturmaktır.

Kitapların kapaklarından tutun, iç ve dış tasarımına varana kadar her şeyiyle bizzat siz ilgilenecek ve birbirinden güzel eserler meydana getireceksiniz. Oyunda dilediğiniz kitabı okuyabilir ve istediğiniz zaman yeni kitap çıkartabilirsiniz. Yazdığınız kitaplara bıraktığınız yerden devam edebilmek için kitapları kaydedebilirsiniz.

İstediğiniz gibi bir profil oluşturarak cinsiyeti, yaşı, ismi ve her türlü ayrıntıyı dilediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. Ayrıca imza günlerine katılabilir ve hayranlarınızın kitaplarını imzalayabilirsiniz. Ücretsiz olarak hizmet veren ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından benimsenen Writer Simulator 2 ile sizde kendi kitabınızı yazabilir ve yazarlığa ilk adımınızı atabilirsiniz.