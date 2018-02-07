X Launcher uygulaması, Android cihazlarınızda iOS 11 deneyimi yaşayabileceğiniz bir launcher uygulaması olarak öne çıkıyor.

Son derece hızlı ve başarılı bir launcher uygulaması olan X Launcher, akıllı telefonlarınızın arayüzünü iOS 11’e dönüştürmenizi sağlıyor. iOS işletim sisteminde gördüğünüz her şeyi neredeyse tam olarak Android’e aktaran uygulamada denetim merkezine ulaşabiliyor, son kullanılan uygulamalarınızı görebiliyorsunuz. iOS 11’de olduğu gibi hızlı arama seçeneği de sunan uygulamanın özellikleri bunlarla da sınırlı kalmıyor.

iOS işletim sisteminde uygulamalara gelen bildirimleri aynı şekilde görebileceğiniz X Launcher uygulamasında hava durumu ve saat widget’larını da kullanabilirsiniz. 3D animasyon efektleri ve duvar kağıtlarıyla telefonunuzu kişiselleştirebileceğiniz gibi başkalarının kullanmasını istemediğiniz uygulamalarınızı da kolayca gizleyebilirsiniz. iOS 11 launcher uygulaması olarak da tanımlayabileceğimiz X Launcher’ı ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri