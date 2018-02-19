Yandex.Bilet uygulaması Android cihazlarınızdan en ucuz uçak bileti fiyatları nı sorgulamanızı sağlıyor.

İş gezileri, tatil ve ziyaret gibi durumlarda gideceğiniz şehire uçakla gitmek istiyorsanız, en uygun fiyatları araştırmak biraz zaman alabilir. Firmaların farklı fiyat seçeneklerini tek tek takip ettikten sonra varsa kampanyalarından da faydalanmak isteyebilirsiniz. Bunların hepsini tek bir platformdan yapma imkanı sunan Yandex.Bilet uygulaması, kalkış ve varış şehirlerini seçtikten sonra gitmek istediğiniz tarihteki en uygun uçak bileti fiyatlarını sizin için sıralıyor.

Havayolu şirketleri, aktarmalı/aktarmasız ve fiyat bilgisi gibi seçenekler için filtreleme ve sıralama seçenekleriyle nokta atışı aramalar yapabileceğiniz Yandex.Bilet uygulamasında, ek ücretler dahil toplam fiyatı görebilmeniz mümkün. Satın aldığınız biletlerde uçuş numarası ve tarih gibi bilgileri de sizler için gösteren uygulamada, gecikme veya iptal durumlarından da anında haberdar olabiliyorsunuz. Fiyatlar sizin için pahalıysa ve indirimli zamanları kaçırmak istemiyorsanız, Yandex.Bilet uygulaması bunun için de fiyat izleme seçeneğini sizler için sunuyor.

Uygulama özellikleri