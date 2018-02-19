Seyahatlerinizi ucuza getirmek için Yandex.Bilet uygulamasıyla en ucuz uçak biletlerini araştırabilirsiniz.
Yandex.Bilet uygulaması Android cihazlarınızdan en ucuz uçak bileti fiyatlarını sorgulamanızı sağlıyor.
İş gezileri, tatil ve ziyaret gibi durumlarda gideceğiniz şehire uçakla gitmek istiyorsanız, en uygun fiyatları araştırmak biraz zaman alabilir. Firmaların farklı fiyat seçeneklerini tek tek takip ettikten sonra varsa kampanyalarından da faydalanmak isteyebilirsiniz. Bunların hepsini tek bir platformdan yapma imkanı sunan Yandex.Bilet uygulaması, kalkış ve varış şehirlerini seçtikten sonra gitmek istediğiniz tarihteki en uygun uçak bileti fiyatlarını sizin için sıralıyor.
Havayolu şirketleri, aktarmalı/aktarmasız ve fiyat bilgisi gibi seçenekler için filtreleme ve sıralama seçenekleriyle nokta atışı aramalar yapabileceğiniz Yandex.Bilet uygulamasında, ek ücretler dahil toplam fiyatı görebilmeniz mümkün. Satın aldığınız biletlerde uçuş numarası ve tarih gibi bilgileri de sizler için gösteren uygulamada, gecikme veya iptal durumlarından da anında haberdar olabiliyorsunuz. Fiyatlar sizin için pahalıysa ve indirimli zamanları kaçırmak istemiyorsanız, Yandex.Bilet uygulaması bunun için de fiyat izleme seçeneğini sizler için sunuyor.
Uygulama özellikleri
- Filtreleme ve sıralama özelliği
- Ek ücretler dahil uçak biletleri
- Detaylı uçuş bilgileriniz
- Gecikme ve iptal durumu takibi
- Fiyat izleme seçeneği
- Arama geçmişi izleme
YORUMLAR