Crazy labs by TabTale imzası ile iki farklı mobil platformda oyunculara sunulan Yaratık Yarışcı ücretsi bir mobil yarış oyunudur.

Bünyesinde birbirinden farklı sevimli yaratıklara ev sahipliği yapan oyunda amacımız yaratığımız ile bitiş çizgisini ilk geçen olmaya çalışacağız. Engellerle dolu bir atmosferde geçen yapımda 3D grafik açıları eşliğinde adrenalin ve eğlence dolu bir dünya bizleri bekliyor olacak.

Beklenmedik engellerden kaçacağımız oyunda 20’den fazla sevimli yaratık bizleri bekliyor olacak. Farklı pist seçenekleri ile benzersiz deneyimler yaşayacağımız yapımda yüksek ödüller için yarışacağız. Oyun içerisinde kazandığımız ödüller ile sevimli yaratığımızı yükselterek daha hızlı bir hale getirebileceğiz. İki farklı mobil platformda 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanan Yaratık Yarışcı, Google Play’de 4.3 gibi bir skor puanına sahip.

İyi oyunlar dileriz.