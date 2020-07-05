You Crush oyunu Android işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir simülasyon oyunudur.

Güçlü bir hidrolik pres kullanmak herkesi mutlu eder. Bazen videolarını bile izlerken zevk aldığımız bu işlem siz yaparken daha keyifli oluyor. Ezilme anını ağır çekimde görmek inanılmaz keyif veren bir durum. Ayrıca mükemmel atmosferi sayesinde oldukça dikkat çekiyor.

Şimdi de neleri ezeceğine bir göz atalım:

- şişeleri

- mısır koçanlarını

- Thor'un çekicini

- oyuncak arabaları

-oyuncak figürleri

- çalar saatleri (bunu kesinlikle ezmek istersin)

- bal kabaklarını

-tüm bir tuvaleti

-matruşka bebekleri

-tüm bir bilgisayarı un ufak hale getirene kadar ezebilirsin.

Son teknoloji inanılmaz gerçeklik ve müthiş kuvvet sana onlarca olağan nesneyi toz haline getirmeni sağlıyor. Sana özel süper tatmin edici aşırı gerçekçi hidrolik pres ile sen de bu maceraya katıl ve ücretsiz indirerek hemen ezmeye başla.