Yürü Keşfet, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından geliştirilen lokasyon tabanlı bir seyahat yardımcısı uygulama olarak karşımıza çıkıyor. Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz uygulama ile İstanbul'un pek çok tarihi noktası hakkında bilgilere erişebiliyorsunuz.

Diğer illerden İstanbul'u gezmek için geleceklere rehberlik etmesi için tasarlanan Yürü Keşfet, kullanıcıların bilinçli bir şekilde gezmesine olanak sağlıyor. Kültürel miras hakkında doğru bilgiler edinilmesi için de hizmet veren uygulamanın kullanılışı da bir hayli kolay. Hali hazırda gezi rotalarının da yer aldığı uygulama ile kullanıcılar bu rotaları takip ederek kaybolmadan gezebilmektedirler. Kendi gezi planınızı da kurgulayabileceğiniz uygulamada deneyimlerinizi sosyal medya hesaplarında da paylaşabiliyorsunuz. Tamamen ücretsiz olarak hizmet sunan Yürü Keşfet, yakın tarihte İstanbul'a gideceklerin telefonlarında mutlaka olması gereken bir uygulama diyebilirim. Gezmeyi seviyorsanız Yürü Keşfet'i sakın kaçırmayın.

Yürü Keşfet uygulamasını Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.