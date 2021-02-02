Zombie Cowboys, Android platformunda vahşi batı temalı zombili strateji oyunu olarak yerini alıyor. Zombie Cowboys, Google Play'den Android telefonlara ücretsiz indirilebilir. Kıyamet döneminde geçen zombili strateji oyununu oynamak için hemen yukarıdaki Zombie Cowboys İndir butonuna dokunun.

Zombie Cowboys İndir

19. yüzyılın sonunda Amerika Birleşik Devletleri’nin genelinde bilinmeyen bir virüs, herkesi akıllı zombilere dönüştürdü. Zombiye dönüştürmenin yanı sıra her şey değişti. Bu, hayatta kalma ve gelişmenin temel amaç haline geldiği bilinmeyen ve tehlikeli bir dönem; bu da ne kadar çok mermi ve bıçak olursa o kadar yüksek sesle konuşabileceğiniz anlamına geliyor. Bu tehlikeli batı topraklarında bir zombi belediye başkanı olarak hayatta kalmak ve gelişmek için zombi kasaba halkına ihtiyacınız var.