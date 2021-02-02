Zombie Cowboys Android Google Play'de! Vahşi batı temalı zombi strateji oyununda batının hakimi olun!
Zombie Cowboys, Android platformunda vahşi batı temalı zombili strateji oyunu olarak yerini alıyor. Zombie Cowboys, Google Play'den Android telefonlara ücretsiz indirilebilir. Kıyamet döneminde geçen zombili strateji oyununu oynamak için hemen yukarıdaki Zombie Cowboys İndir butonuna dokunun.
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19. yüzyılın sonunda Amerika Birleşik Devletleri’nin genelinde bilinmeyen bir virüs, herkesi akıllı zombilere dönüştürdü. Zombiye dönüştürmenin yanı sıra her şey değişti. Bu, hayatta kalma ve gelişmenin temel amaç haline geldiği bilinmeyen ve tehlikeli bir dönem; bu da ne kadar çok mermi ve bıçak olursa o kadar yüksek sesle konuşabileceğiniz anlamına geliyor. Bu tehlikeli batı topraklarında bir zombi belediye başkanı olarak hayatta kalmak ve gelişmek için zombi kasaba halkına ihtiyacınız var.
- Kıyamet fantezinizi tatmin edecek eşsiz batı zombi temalı hikayeler
- Batıyı birleştirmek için eşsiz zombi kahramanları alın, ordunuza yerleştirin.
- Gerçek zamanlı stratejik oyun akıllıca karar vermenizi gerektirir. İttifak mı yoksa savaş mı? Seçiminizi yapın!
- Daha fazla bölge fethetmek, kaynakları ele geçirmek ve kanunsuz unsurları alt etmek için ittifaklar kurun. Batı dünyasını birlikte yönetin.
- İttifak, grup ve sesle sohbet platformu kurun. Arkadaşlarla iletişim kurmak ve stratejileri tartışmak için birçok seçenek var.
- Kendi şehrinizi inşa edin ve özelleştirin.
- Dünyanın her yerinden farklı kültür ve dillere sahip oyuncularla arkadaş veya düşman olun.
- Paha biçilmez hazineler kazanmak için her gün çeşitli etkinliklere katılın.
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