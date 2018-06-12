Android ve İOS akıllı telefon ve tabletlerde ücretsiz olarak oynanabilen Zombie Faction, bir strateji oyunudur.

Mobil platformda 100 binden fazla oyuncu tarafındna oynanan Zombie Faction, rengarenk grafikleri ile oyunculara eğlenceli ve bir o kadar da aksiyon dolu anlar sunuyor. Zombilerle mücadele edeceğimiz oyunda bizleri birbirinden farklı görevler de bekliyor olacak.

Oyuncular kendilerine verilen görevleri yerine getirirken sık sık zombiler ile mücadele etmek zorunda kalacak ve onları etkisiz hale getirdikten sonra yolculuklarına devam edecekler. Oyun içerisinde çeşitli ataşli silahların yer aldığı gibi çok saydıda yakın dövüş silahları da bulunuyor.

Benzersiz alanlara sahip olan mobil strateji oyununda adamlarımızı yönetecek ve zombileri cehenneme göndereceğiz. Hayatta kalabilmek için mücadele edecek ve bizden istenilenleri yerine getirmeye çalışacağız. Mobil platformda oyunculara renkli bir atmosfer sunan Zombie Faction, tehlikelerle dolu bir dünyada bizleri aksiyona ve gerilime doyuracak. Sınırların yer almadığı oyunda zengin içerik yardımıyla şehri talan eden bu yaratıkları etkisiz hale getireceğiz.