Zombi istilasına uğrayan bir mekanda hayatta kalmak için mücadele edeceğiniz ve stratejik hamleler yaparak zombileri etkisiz hale getirebileceğiniz Zombie Forest HD: Survival, oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından tercih edilen ücretsiz bir oyundur.

Basit ama kaliteli grafikleri ve keyif verici müzikleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, zombi virüsü bulaşmayan insanları toplayarak kendi ordunuzu kurmak ve zombilerle savaşarak şehri kurtarmaktır. Çeşitli malzemelerden yararlanarak zombilere karşı kendinizi korumalı ve ekibinizdeki yeni elemanlara silah yapmalısınız. Ayrıca çeşitli savunma ve saldırı mekanizmaları tasarlayarak zombilerin sayısını azaltmalı ve görevleri tamamlayarak sonraki bölümlerin kilidini açmalısınız.

Oyunda zombilere karşı kullanabileceğiniz tabanca, makineli tüfek, keskin nişancı tüfeği, av tüfeği olmak üzere toplam 13 farklı silah yer almaktadır. Ayrıca yağmur filtreleri ve hayvan tuzakları gibi daha birçok farklı malzeme bulunmaktadır.

50 farklı zombi türüne karşı mücadele edeceğiniz ve aksiyona doyacağınız Zombie Forest HD: Survival, Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan eşsiz bir strateji oyunudur.