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Zombie Smash 1 (Android)
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  4. Zombie Smash - Android için Yarış Oyunu

Zombie Smash

1
Android
Zombie Smash
ÜCRETSİZ
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Zombie Smash 1 - 1
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Murat İşçi
Murat İşçi

Zombie Smash, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir yarış oyunudur.

Zombie Smash, aksiyon ve macera dolu bir yarış oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Zombilerle kıyasıya mücadele ettiğiniz oyunda son derece zevkli zamanlar geçirebiliyorsunuz.

Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz aksiyon dolu bir yarış oyunu olan Zombie Smash, zombileri öldürerek puanlar kazandığınız bir oyundur. Gelişmiş araçların yer aldığı oyunda kendi savaş makinenizi inşa ediyor ve zombilerle mücadele ediyorsunuz. Dikkatli olmanız gereken oyunda hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Birbirinden farklı araçların yer aldığı Zombie Smash oyununu mutlaka denemelisiniz. Eğer aksiyon dolu oyunlardan hoşlanıyorsanız bu oyun tam size göre diyebilirim.

Zombie Smash oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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