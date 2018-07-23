Zombies, Cars and 2 Girls, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eşsiz bir mobil yarış oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Aksiyon ve macera dolu sahneleriyle dikkat çeken oyunda dünyanın dört bir yanındaki oyunculara meydan okuyor ve zombilerin hepsini ortadan kaldırmaya çalışıyorsunuz.

Birbirinden güçlü ve farklı arabaları kontrol edip zombilerle mücadele ettiğiniz bir oyun olma özelliği taşıyan Zombies, Cars and 2 Girls, beğenerek oynayabileceğinizi düşündüğüm bir mobil oyundur. Dünyayı istila eden zombilerle mücadele edip harika bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Güçlü arabaların yer aldığı oyunda kendi arabanızı güçlendirebiliyor ve daha farklı bir arabaya sahip olabiliyorsunuz. Eşsiz bir atmosfere sahip olan oyunda 3 boyutlu deneyim yaşayabiliyorsunuz. Arkadaşlarınıza da meydan okuyabileceğiniz oyunda keyifli anlar geçirebiliyorsunuz. Farklı oyun modlarına ve kaliteli görsellere sahip olan Zombies, Cars and 2 Girls sizleri bekliyor.

Zombies, Cars and 2 Girls oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.