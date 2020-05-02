En sevimli hayvanların yer aldığı bir klasik bulmaca oyunu olarak karşımıza çıkan Zoo Island: Exotic Garden geniş kitlelere ulaşmaya devam ediyor.

Whaleapp Partners tarafından geliştirilen Zoo Island: Exotic Garden’da birbirinden sevimli hayvanların yer aldığı bulmacaları çözüme kavuşturacağız. Android ve iOS platformu oyuncularına ücretsiz olarak sunulan yapım da şeker patlatma tarzında bir oynanış yer alacak.

Oyuncular aynı sevimli hayvanları yan yana veya da alt alta getirerek yok etmeye çalışacak ve bir sonraki bulmacaya ilerleyecekler. Oldukça basit ve zor bulmacaların yer aldığı oyun da basitten zora doğru ilerleyecek ve ilerledikçe de daha eğlenceli anlar yaşamaya devam edeceğiz.

Oyuncular bulmacaları çözdükçe karşılarına çıkan yapbozları da tamamlama fırsatı elde edecekler. Bu yapbozlarda da sevimli hayvanların görüntüleri yer alacak.

Zoo Island: Exotic Garden 500 binden fazla oyuncu tarafından mobil platformda oynanmaya devam ediliyor.