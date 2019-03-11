Group Studios imzası ile geliştirilen ve iki farklı mobil platformda ücretsiz olarak oyunculara sunulan Zumbla Classic, mobil bir bulmaca oyunudur.

Rengarenk bir yapıya sahip olan Zumbla Classic ile oyuncuları eğlenceli bulmacalar bekliyor olacak. Birbirinden farklı çirkin yaratıkları etkisiz hale getirmeye çalışacağımız oyunda renkli toplardan yararlanacağız. İki farklı oyun moduna sahip olan yapımda 500’den fazla zorlu seviye de karşımıza çıkacak. Oyunculara sunulan macera modu ve meydan okuma modu ile farklı mücadeleler bizleri bekliyor olacak.

Zengin yapısı ve orta dereceli grafik açılarına sahip olan oyun iki farklı mobil platformda ücretsiz olarak oynanmaya devam ediyor. Google Play’de 4.7 gibi bir inceleme skor puanına sahip olan oyun, 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanıyor.

İyi eğlenceler dileriz.