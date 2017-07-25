?     Geri Bildirim
TamindirHaberOyunBlizzard Bir Başka Özel WoW Sunucusuna Daha Çöktü

Blizzard Bir Başka Özel WoW Sunucusuna Daha Çöktü

Blizzard Bir Başka Özel WoW Sunucusuna Daha Çöktü

Daha önceden özel World of Warcraft sunucularına karşı taviz vermeyen Blizzard yine bu tür bir sunucuya izin vermeyerek kapattırılmasını sağladı.

Hatırlanacağı üzere Nostalrius adlı özel sunucu, World of Warcraft'ın resmi sunucularında olmayan bir şeyi geri getirmeyi amaçlıyordu. World of Warcraft'ın Vanilla dönemi olarak adlandırılan herhangi bir genişleme paketi almamış halini oyunculara sunan Nostalrius hukuki süreçlerin sonunda kapatılmıştı. Blizzard'ın Vanilla WoW oynamak isteyenlere böyle bir seçenek sunmaması da üzücüydü. Şimdi ise World of Warcraft'ın ilk genişleme paketi olan Burning Crusade'deki içeriği oyunculara sunan Felmyst adlı özel sunucu kapattırıldı.

Blizzard'ın bu sunucunun kapattırılmasını sağlaması da ışık hızıyla gerçekleşti. Paylaşılan bilgilere göre sunucu hizmete açıldıktan sadece 5 saat sonra Blizzard'ın hukuki temsilcileri sunucu sahibinin kapısındalarmış. Sunucu sahibi, davalara boğulmamak adına sunucuyu tekrar açmayacağını ve yapabileceği bir şey olmadığını belirtiyor.

Bu durum şunu gösteriyor; oyuncular klasik World of Warcraft içeriklerini talep ediyorlar. Fakat Blizzard halen oyunculara böyle bir seçenek sunmamakta ısrarcı, buna ek olarak oyuncu topluluğunun bu işi gerçekleştirmesine de izin vermiyor.

İndir30.9 MB
World of Warcraft
World of Warcraft World of Warcraft Full Oyun İstemcisi

İndir38.5 MB
World of Warcraft
World of Warcraft Mac için World of Warcraft Full Oyun İstemcisi

İndir
World of Warcraft: Legion
World of Warcraft: Legion World of Warcraft Genişleme Paketi

World of Warcraft Nasıl Ücretsiz Oynanır

World of Warcraft: Legion'ı Detaylı İnceledik!

Editöre Yaz: Google+
Yazar: - 25.07.2017

Blizzard Bir Başka Özel WoW Sunucusuna Daha Çöktü İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

iPhone 8 Tasarımı Bir Defa Daha Sızdı iPhone 8 Tasarımı Bir Defa Daha Sızdı Forbes teknoloji sitesi tarafından sızdırılan iPhone 8 tasarımı, neredeyse çerçevesiz ekrana sahip. Fotoğrafa baktığımızda sensör, kamera…
Paint Ölmedi, Windows Mağazasında Yaşayacak Paint Ölmedi, Windows Mağazasında YaşayacakDaha dün sizlerle paylaştığımız, emektar Paint’in tarih olacağı yazımızın ardından sevindirici haberler geldi. Paint'in ‘aktif gelişme’… Dikkat! Fotoğraflarınız Porno Sitelerine Yüklenebilir! Dikkat! Fotoğraflarınız Porno Sitelerine Yüklenebilir!Google Chrome'da bulunan bir açığı kullanan Karo isimli zararlı yazılım, porno sitelerine girenlerin bilgisayarlarına bulaşıyor ve bilgisayarın…
Mercedes'ten Otomatik Vale Hizmeti Geliyor Yeni iPhone SE Tekrar Gündemde!

ÇOK OKUNAN HABERLER

OYUN HABERLERİ