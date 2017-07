Blizzard Bir Başka Özel WoW Sunucusuna Daha Çöktü

Daha önceden özel World of Warcraft sunucularına karşı taviz vermeyen Blizzard yine bu tür bir sunucuya izin vermeyerek kapattırılmasını sağladı.

Hatırlanacağı üzere Nostalrius adlı özel sunucu, World of Warcraft'ın resmi sunucularında olmayan bir şeyi geri getirmeyi amaçlıyordu. World of Warcraft'ın Vanilla dönemi olarak adlandırılan herhangi bir genişleme paketi almamış halini oyunculara sunan Nostalrius hukuki süreçlerin sonunda kapatılmıştı. Blizzard'ın Vanilla WoW oynamak isteyenlere böyle bir seçenek sunmaması da üzücüydü. Şimdi ise World of Warcraft'ın ilk genişleme paketi olan Burning Crusade'deki içeriği oyunculara sunan Felmyst adlı özel sunucu kapattırıldı.

Blizzard'ın bu sunucunun kapattırılmasını sağlaması da ışık hızıyla gerçekleşti. Paylaşılan bilgilere göre sunucu hizmete açıldıktan sadece 5 saat sonra Blizzard'ın hukuki temsilcileri sunucu sahibinin kapısındalarmış. Sunucu sahibi, davalara boğulmamak adına sunucuyu tekrar açmayacağını ve yapabileceği bir şey olmadığını belirtiyor.

Bu durum şunu gösteriyor; oyuncular klasik World of Warcraft içeriklerini talep ediyorlar. Fakat Blizzard halen oyunculara böyle bir seçenek sunmamakta ısrarcı, buna ek olarak oyuncu topluluğunun bu işi gerçekleştirmesine de izin vermiyor.

