Z1, battle royale türünde hayatta kalma savaşlarına yer veren bir aksiyon oyunu

Can Erdil Şentürk - 24 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Z1 Battle Royale, günümüzde PUBG gibi oyunlar sayesinde bir hayli popüler hale gelen battle royale türündeki oyunların en başarılı temsilcilerinden biri.

Online olarak oynanan bir hayatta kalma oyunu olan H1Z1'de oyuncular, tek başlarına ya da takımlar halinde ölüm arenalarına çıkıyorlar. Oyuna başladığımızda açık dünya tabanlı bir haritaya yukarıdan paraşütle bırakılıyoruz. Yere indiğimizde hiçbir silah veya ekipmana sahip olmadığımız için haritayı keşfetmemiz, silah, cephane ve ekipmanlar bularak savaşa hazırlıklı hale gelmemiz gerekiyor. Tabi bütün bu işleri yaparken yerimizi belli etmemiz ve diğer oyunculara kolay av olmamalıyız.

Z1 Battle Royale İndir

H1Z1'de en büyük mücadeleniz diğer oyuncuların yerini tespit etmek olacak. Oyunda çevrenizi sürekli takip etmeniz, hareketleri gözden kaçırmamamız gerekiyor. Eğer diğer oyuncuların yerini tespit edemezseniz kolayca av konumuna düşebilirsiniz.

H1Z1'de karşılaşmaların daha da heyecanlı geçmesi için sürekli daralan bir oyun alanı sistemi kullanılıyor. Zehirli bir gaz ile çevrelenen oyun alanı giderek daraldıkça oyuncuların hareket etmesi sağlanıyor. Oyunun sonuna doğru ise karşılaşmalar kaçınılmaz oluyor ve arenanın galibi belli oluyor.

Z1 Battle Royale Sistem Gereksinimleri

64 bit Windows 7 işletim sistemi

4 çekirdekli Intel i5 işlemci

6 GB RAM

Nvidia GeForce GTX 280 ekran kartı

DirectX 10

20 GB boş depolama alanı

DirectX uyumlu ses kartı

İnternet bağlantısı