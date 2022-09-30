Amazon Music Aboneliği Nasıl İptal Edilir?

Dünya üzerinde Spotify’ın birçok rakibi çıkmakta. Fakat, şu an için hiçbir platform Spotify’dan iyi olamaz gibi duruyor. Bu nedenle yeni müzik platformlarında üyelik oluşturan birçok kişi hesap silme işlemi yapmaktadır. Bunun en büyük nedenleri arasında Spotify’da bulunan içeriklerin diğer müzik platformlarında bulunmamasından kaynaklanmaktadır.

Tabi aynı şekilde YouTube Music bu konuda Spotify’ın önüne geçmektedir ve Deezer'da Spotify'ı yakalamaya çalışıyor. Bu rekabette fiyat ve müzik sayısı liderliği belirleyecek gibi duruyor. Fakat, yine de dünya üzerinde en çok podcast veya müzik dinlenen platform şu an için YouTube'dan sonra Spotify'dır. Biz de sizler için bu içeriğimizde Amazon Music nasıl iptal edilir? Anlatıyor olacağız.

Amazon Music Hesap Kapatma Nasıl Yapılır? (Bilgisayardan)

Tarayıcınızı açın.

Amazon web sitesine gidin.

web sitesine gidin. Sol tarafta bulunan; “üç çizgi” seçeneğine tıklayın.

membership kısmına gelin.

Amazon Music aboneliğini seçin. (Diğer aboneliklerinizin kalmasını istiyorsanız, sadece Amazon Music’ği seçmeniz gerekecek.)

Aboneliğinizi iptal ediniz.

Doğrulama işlemini gerçekleştirin.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Amazon Music İptal Etme? (Telefondan)

İlk olarak Amazon Music uygulamasını cihazınızdan açın.

Daha sonra sol tarafta bulunan ayarlar simgesine dokunun.

User settings seçeneğine basın.

Açılan sayfadan en üste bulunan seçeneğe dokunun.

Delete account seçeneğini seçin.

Tarayıcınızdan hesabınıza giriş yapın.

Amazon Music üyeliğinizi seçin.

Sözleşmeyi kabul edin.

Hesabımı kapat seçeneğine basın.

E-posta veya telefon numaranıza doğrulama kodu gelecektir.

Doğrulama kodunu onaylayın.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Yukarıdaki adımları uygulayarak telefondan Amazon Music aboneliğinizi iptal ettirebilirsiniz. Fakat, hatırlatmak isteriz ki bu işlemi Amazon hesabınızı silerek gerçekleştirmektesiniz. Yani diğer Amazon hesaplarınızda otomatik olarak silinecektir. Bu yüzden üyelik seçerken Amazon Music seçeneğinizden seçtiğinize emin olun.

Amazon Music Üyeliği Ne Kadar?

90 milyon şarkıya ev sahipliği yapan Amazon Music, aylık 10 dolar gibi bir ücretlendirmeye sahiptir. Bu diğer müzik platformlarına kıyasla oldukça yüksek gözüküyor. Amazon Prime çok iyi avantajlar sağlasada, Amazon Music Türkiye için ayrı bir fiyatlandırma yapmalı. Çünkü bu şekilde bir fiyatlandırmada Spotify’ın önüne geçebileceği pek gözükmüyor. Tabi şu an için Amazon Music'in Türkiye'de olmadığını belirtmek isteriz.

Bu içeriğimizde Amazon Music hesap kapatma nasıl yapılır? Adlı soruya cevap verdik. Sizler Amazon Music’ği beğeniyor musunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.