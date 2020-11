Android Gizli Kodlar (Tüm Liste)

Android Gizli Kodlar - Android kullanıcıları kullanacakları çeşitli USSD Protokolleri ile birlikte numara çevirme ekranından bazı gizli özelliklere erişebilir. Bu rehberimizde akıllı telefonunuzda ya da tabletinizde kullanabileceğiniz bazı kodları sizler için bir araya derledik.

Dilimizdeki açılımı Yapılandırılmış Ek Hizmet Verileri olan USSD, çoğu kişi tarafından 'hızlı kodlar' ya da 'özellik kodları' olarak adlandırılır ancak kullanıcılar, bunlara 'gizli kodlar' demeyi daha çok seviyor. Ne de olsa daha gizemli gözüküyor öyle değil mi?

Bu protokol başlangıçta GSM için oluşturulmuştu ancak çoğu CDMA için de uygulanabiliyor. Eğer bunların ne olduğundan tam olarak emin değilseniz, bunlar başka bir rehberimizin konusu ancak şimdi konumuza geri dönelim.

Herkese açık olan bu arka kapılar, kullanıcıların servis sağlayıcılarının bilgisayarları ile iletişim kurmasına ve/veya cihazlarındaki 'gizli özelliklere' erişmesine imkan sunar.

Gizli Kodlar Nasıl Etkinleştirilir?

Aslında bu oldukça basit.

Herhangi bir kişiyi ararken kullandığınız numara çevirme ekranına giriş yapmanız ve hemen aşağıda yer alan kodları bu ekranda tuşlamanız çoğu zaman kendi başına yeterli olacaktır. Bu kodlar genellikle (*) ya da (#) ile başlar ve yine (*) ya da (#) ile biter. Yani herhangi bir kullanıcının bu kodlara yanlışlıkla erişme ihtimalı sıfıra yakındır.

Kısaca söylememiz gerekirse evet, çok da pratik değiller.

Gizli Kodlar Ne İşe Yarar?

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi bu kodları kullanarak servis sağlayıcıların bilgisayarları ile iletişim kurabilir ya da cihazınızın arkasında yer alan özellikleri keşfedebilirsiniz.

Çoğu kullanıcı için yerel baz istasyonunun nasıl performans gösterdiği gibi bilgileri öğrenmesi pek de gerekli değil. Yine de cihazı kurcalamak ve yüzeyin altında hangi beklenmedik işlevlerin saklandığını görmek eğlenceli olabilir.

Android Gizli Kodlar

Size burada düzinelerce kodun yer aldığı kapsamlı bir liste sunmak isteriz ancak bunlar çoğu zaman gereksiz bir parmak egzersizinden öte gitmeyecektir. Bu kodlar genellikle her operatörde, her işletim sistemi sürümünde ve hatta her telefon modelinde çalışmazlar. Yine de hemen her cihazda çalışan bazı kodları bu rehberimizde bulabilirsiniz.

Şimdiden iyi şanslar ve iyi eğlenceler!

1- Alan Modu

Kod: *3001#12345#*

Bu kodu tuşlayarak yerel ağ ve baz istasyonları hakkında çeşitli çevrim içi bilgilere erişebilirsiniz. Muhtemeln yerel baz istasyonunca ölçülen RSSi hakkında bilgi sahibi olmak işinize yaramayacak ancak kurcalamak eğlencelidir.

2- Genel Test Modu

Kod: *#0*#

Bu kodu tuşlayarak akıllı telefonunuzdaki işlevlerin beklendik bir şekilde çalışıp çalışmadığı hakkında bilgi alabilirsiniz. Ekranı, sensörleri, titreşimi ve çok daha fazlasını buradaki kütüphane üzerinden test edebilirsiniz. Yine de her akıllı telefonda çalışmadığını gözlemliyoruz. Bu nedenle akıllı telefonunuzu kontrol etmek için çeşitli üçüncü parti uygulamalardan yardım almayı düşünebilirsiniz.

3- IMEI Görüntüleme

Kod: *#06#

Bütün akıllı telefonlarda kullanabileceğiniz bu kod ile birlikte akıllı telefonunuzun IMEI numarasını görüntüleyebilirsiniz. Bu, çeşitli durumlarda işinize yarayabileceği için kodu aklınızda tutmak faydalı olacaktır. Ayrıca bu IMEI numarasını bir yerlere not etmeyi de ihmal etmeyin.

4- Çağrı Yönlendirme Kontrolü

Kod: *#67#

Bu kod meşgul olduğunuzda ya da aramaları reddettiğiniz durumlarda çağrıların hangi numaraya yönlendirildiğini görmenizi sağlar. Varsayılan olarak muhtemelen operatörünüzün sesli posta hizmetine yönlendirildiğini göreceksiniz. Bu ayarı akıllı telefonunuzun ayarlar uygulamasından, operatörünüzün internet sitesinden ya da müşteri hizmetlerinden değiştirebilirsiniz.

5- Çağrı Kimliğini Gizleme

Kod: #31#

Eğer arayacağınız kişinin telefon numarasından önce bu kodu uygularsanız, karşı taraf arayanı 'Bilinmeyen Numara' olarak görüntüleyecektir. Örnek uygulanışı #31#05300000000 gibidir. Tabii bunun için alternatif bazı yöntemlerin daha olduğunu hatırlatalım. Buna aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

6- SMS Mesaj Merkezi

Kod: *5005*7672#

Bu kod size kısa mesaj, mesaj merkezi numaranızı söyleyecektir. Bu bilgiye neden ihtiyacın olduğu konusunda herhangi bir fikrim yok ancak işte burada.

7- Çağrı Bekletme Ayarı

Kod: *43# / #43#

Bu kod ile birlikte başka birisi ile konuştuğunuzda çağrı bekletme ayarını aktif hale getirebilirsiniz. İlk kod aktif hale getirirken ikinci kod ise ayarı kapatacaktır.

Sizler için hazırladığımız bu rehberin de sonuna geldik. Peki siz listedeki kodları denediniz mi ve kaçı sizin akıllı telefonunuzda çalıştı? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.